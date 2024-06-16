ピンクハウス　カットソー Tシャツ　襟つき　ラグランスリーブ

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商品詳細
ピンクハウス カットソーTシャツ 襟つき ラグランスリーブ ラグラン袖フリルリボン襟はローン生地でフリルとリボンがついていますインナーとしてブラウスのようにも着ていただけるかと思います身ごろの左裾にけばだちがあります中古品にご理解をお願いいたします素人検品、保管になりますご理解のうえ、ご検討くださいよろしくお願いいたしますカラー···パープル袖丈···半袖季節感···夏らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります
http://narcologia.ru/goods/Persia77088.html
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