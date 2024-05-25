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BILLIE EILISH X TAKASHI MURAKAMI Tシャツ♡
商品番号 P83983438750
商品名

BILLIE EILISH X TAKASHI MURAKAMI Tシャツ♡
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:白ホワイトサイズ:STonarinoZingaroにて購入した正規品です。未着用の新品未開封です(ᐡ。•·̫•。ᐡ)(2枚目は全体の分かりやすいお写真見つけたためネットから保存して載せました)BILLIEEILISHXTAKASHIMURAKAMIビリー・アイリッシュ×村上隆のコラボ商品です。ビリー・アイリッシュのPVで使われたデザインになっていて海外でも話題になっています。お花カイカイキキkaikaikikitonarinozingaro村上隆zingaroジンガロ
http://narcologia.ru/goods/cryptographic304637.html
http://narcologia.ru/goods/freshman348056.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual289246.html
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