BILLIE EILISH X TAKASHI MURAKAMI Tシャツ♡

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商品詳細
カラー:白ホワイトサイズ:STonarinoZingaroにて購入した正規品です。未着用の新品未開封です(ᐡ。•·̫•。ᐡ)(2枚目は全体の分かりやすいお写真見つけたためネットから保存して載せました)BILLIEEILISHXTAKASHIMURAKAMIビリー・アイリッシュ×村上隆のコラボ商品です。ビリー・アイリッシュのPVで使われたデザインになっていて海外でも話題になっています。お花カイカイキキkaikaikikitonarinozingaro村上隆zingaroジンガロ
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