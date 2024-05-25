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45rpm 45R BADOU-R チャイナボタン 花柄 シャツ
商品番号 D16807114993
商品名

45rpm 45R BADOU-R チャイナボタン 花柄 シャツ
ブランド名 フォーティファイブアール
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平置き実寸　肩幅38㎝身幅47㎝着丈61㎝袖丈36㎝サイズ、素材等タグがないので不明です。コットンかと思います。着用されていたUSEDのお品です。特に目立つダメージは見当たりません。USED/古着にご理解ある方のみご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln518502.html
http://narcologia.ru/goods/calling398150.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln984702.html

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