45rpm 45R BADOU-R チャイナボタン 花柄 シャツ

平置き実寸 肩幅38㎝身幅47㎝着丈61㎝袖丈36㎝サイズ、素材等タグがないので不明です。コットンかと思います。着用されていたUSEDのお品です。特に目立つダメージは見当たりません。USED/古着にご理解ある方のみご購入をお願いいたします。



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