todayful オーガンジーチャイナシャツ

トゥデイフルで購入した、オーガンジーチャイナシャツです。目立つ大きなキズや汚れはありませんが数回着用、洗濯しておりますので使用感はございます。気になる方はご遠慮ください。SIZE:Fcolor:オフホワイト着丈:前:約70cm後:約73cm、身幅:47cmQUALITY:ポリエステル100%本体価格:￥16,800+TAX国内生地のソフトオーガンジーを使用したシャツオーバーシャツでラフに着て頂けますオーガンジーの透け感とチャイナ釦がお洒落に見せてくれる1枚涼しいので、キャミやタンクの上にサラッと羽織って透け感を出しながら日よけ対策にも



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