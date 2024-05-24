ストライプコクーンシャツ URBAN RESEARCH 体型カバー

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商品詳細
2度着用。今年の7月に購入。爽やかで素敵ですが、似合いませんでした。細見えします。立体感のあるコクーンシルエットのシャツに、夏らしい涼し気なストライプ柄の生地でご用意しました。ふんわりと膨らみのあるシルエットがエアリーなブラウスは、丸みのあるコクーン型にすることで広がらず女性らしい一着。二の腕の隠れる長さのある袖のデザインも可愛らしく、体型カバーにも繋がります。ボリュームはありながらもフロントはシンプルにプレーンな仕立てにしているため、ボトムスデザインも選びません。綿70%麻30%身幅約67cm丈前70.5cm後75.5cm素材...麻カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏
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