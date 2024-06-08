ワコール　パルファージュ　ダブルフロントキャミソール

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トリンプとワコールを中心に出品したいと思います。良い気待ちで取り引きできるように頑張ります。ブラ\u0026ショーツを2セットおまとめの際は400円引きにさせて頂きます。3セット目以降は、1セットにつき200円引き。リピーター様には1回のお取引で100円引きにさせて頂きます。下記青文字#をタップ#MCOCOブランドパルファージュ.パルファージュは、百貨店限定ブランドです商品名：ダブルフロントキャミソール品番：CCL260サイズ：M定価：9,350円（税込み）素材：身生地：レーヨン95％、ポリウレタン5％、レース部：ポリエステル100％[フィットタイプ]・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・肌ざわりのよさと、やわらかな伸び感が特徴のレーヨンベア天竺素材を使用・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様パルファージュでもっと私らしく花ひらく。アウター感覚で着られるニットキャミソールは、肌触りがよく厚手。胸元の美しいケミカルレースが特徴の２WAYキャミソール。