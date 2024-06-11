ティアクラッセ Tiaclasse チュール レースブラウス 半袖ブラウス

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ご覧いただき有り難うございます。Tiaclasse(ティアクラッセ)繊細で華やかな印象のブラウスです˶˃ᴗ˂˶上品な花柄刺繍のチュールレースを使用したブラウスで、くるみボタンもおしゃれなポイントです♪《カラー》サックス《サイズ》肩幅：約34.5cm身幅：約48cm袖丈：約24cm袖口幅：約27cm裾幅：約55cm総丈：約56.5cm《素材》表地：ナイロン50％ 綿50％裏地：ポリエステル100％自宅保管にご理解下さいます方どうぞ宜しくお願い致します。