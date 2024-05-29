［ヴィヴィアンタム］総刺繍 シルクブラウス シアー 06モデル



【美人百花6月号掲載】シアーストライプ ブラウス / any SiS ... 【美人百花6月号掲載】シアーストライプ ブラウス / any SiS ...



オーガンジーシアーラッフルブラウス[RA35-23K505]｜URBAN RESEARCH ... オーガンジーシアーラッフルブラウス[RA35-23K505]｜URBAN RESEARCH ...



ネクタイ付シアーシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE ... ネクタイ付シアーシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE ...



洗える】シアーチェック ブラウス / 組曲 | ファッション通販 【公式 ... 洗える】シアーチェック ブラウス / 組曲 | ファッション通販 【公式 ...



ネクタイ付シアーシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... ネクタイ付シアーシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



シアーハイネックブラウス[IT36-23A004]｜URBAN RESEARCH公式 ... シアーハイネックブラウス[IT36-23A004]｜URBAN RESEARCH公式 ...



洗える・前後着用可】サッカードビー 2WAYシアーブラウス / 組曲 ... 洗える・前後着用可】サッカードビー 2WAYシアーブラウス / 組曲 ...



シャーリングシアーブラウス[KB34-23V050]｜URBAN RESEARCH公式 ... シャーリングシアーブラウス[KB34-23V050]｜URBAN RESEARCH公式 ...



シルクボウタイブラウス / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... シルクボウタイブラウス / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



洗える・前後着用可】サッカードビー 2WAYシアーブラウス / 組曲 ... 洗える・前後着用可】サッカードビー 2WAYシアーブラウス / 組曲 ...



セール】シアー総刺繍ブラウス（シャツ/ブラウス）｜Samansa Mos2 ... セール】シアー総刺繍ブラウス（シャツ/ブラウス）｜Samansa Mos2 ...



シアーカシミヤ混カットトップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE ... シアーカシミヤ混カットトップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE ...



洗える】23区DENIM ライトダンガリー スキッパー ブラウス / 23区 ... 洗える】23区DENIM ライトダンガリー スキッパー ブラウス / 23区 ...



堀田真由さん着用』『一部WEB限定カラー』シアーシャンブレールーズ ... 堀田真由さん着用』『一部WEB限定カラー』シアーシャンブレールーズ ...



チェックシアーフリルトップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... チェックシアーフリルトップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...

※即購入OKです《フォロー割》このアカウントをフォローしたら・～4999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引《おまとめ買い割引》フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで500円引《リピーター割引》フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です。※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。■アジアンテイストの刺繍が全体に施された、シアーブラウスです。シルク100％で、金糸のステッチが帯をあしらった、ラグジュアリー感のある一枚です。フレア調のフレンチスリーブが腕を細見えさせ、胸下の切替しと裾のフレアデザインが女性らしいボディラインをあらわします。キャミソールなどのインナーと、シアータートルネックなどの長袖ともレイヤードできます。またジャケットのインナーとしてのコーディネートもおすすめです。カジュアルからフォーマルまで、各オケージョンでの着回しをお楽しみいただけます。\u003csize\u003e表記サイズ:0着丈:57cm身幅:35cm裄丈:31cm袖ぐり:21cm\u003cコンディション\u003eA【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能。カラー...スキンベージュ、ペールピーチ袖丈...袖なし柄・デザイン...刺繍、蔦、アジアン素材...シルク100％季節感...春,夏,秋,冬