【未開封】B'z ウーピースカル

★新品未開封です。★発送プチプチに包んで発送予定です。★状態クローゼットの奥深くに仕舞っていましたが、細かい傷等ご了承頂ける方のみご購入下さい。首の青いアクセサリーがまだらになっています。購入当初からだったのか経年劣化なのかわかりません。(写真4枚目をご確認ください)★値引き交渉はご遠慮下さい。B'z30thYearExhibition\"SCENES\"1988-2018ウーピースカル（稲葉さん）ぬいぐるみ



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