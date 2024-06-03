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オールドChristian Dior 秋冬　クリスチャンディオール ブラウス
商品番号 F17655704536
商品名

オールドChristian Dior 秋冬　クリスチャンディオール ブラウス
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横浜の古着屋で購入2回着用しましたブランド古着の中でも大人気のオールドクリスチャンディオール、相場より安く設定しています。都内のヴィンテージショップでは、倍額くらいします。シルクならではの高級感でワンランク上の着こなしを楽しめます！オシャレ着洗い済み状態とても良く、一枚でも、羽織としても使えます。デニムやカーゴパンツなどカジュアルなものと合わせるととてもオシャレな装いになりますよ。実際の色は2枚目の写真が一番近いです。畳んで発送しますので、シワなどはご了承ください。素材···シルクカラー···レッド季節感···春、夏、秋、冬
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http://narcologia.ru/goods/enquire478789.html
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