LA購入 クロムハーツ クロスボタン ポロシャツ 半袖 Tシャツ レディース*

↝海外正規品CHROMEHEARTSクロムハーツクロスボタンポロシャツレディース*-商品詳細-サイズ:Sカラー:BLACK(ブラック)黒*採寸:着丈約56cm身幅約36cm肩幅約33cm袖丈約14cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。購入場所:クロムハーツロサンゼルス-商品説明-襟•フロントに少しのヤケ首元に少しの色褪せ所々に薄汚れボタンの糸の緩み毛羽立ち裾の両サイドに糸のほつれによる穴が開いています。※使用回数は少ないです(ˊ꒳​ˋ)※状態等は写真を参考にお願い致します。☑-▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。状態等は商品説明に記載しておりますので最後までお読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。▶︎自宅保管になりますので、お洋服類はお洗濯後に着用して頂ければ幸いです。▶︎当方の出品商品は全て正規品です。偽物は一切販売致しません。少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。



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