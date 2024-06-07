美品ラベルエチュード　Aurora Prima グリーン　フリーサイズ

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【ブランド・メーカー】LABELLEETUDE【サイズ】フリーサイズ ウエスト：60〜68cm 総丈：88cm 【状態】 使用感が少なく、とても綺麗な状態です 一点、チュールにごく小さな穴があります（写真８枚目）▽デザインポイント チュールの下にシャイニーなオーロラ素材を重ねたNEWデザイン。 チュールが被さることでキラキラしすぎず、上品な煌めきに♪ オーロラとチュールの異なるコントラストが混じり合ってできる ETUDEならではのカラーにも注目٩('ω')و▽ディティール ウエストは両サイドにゴム入りのベルトを施し、２段階のボタンでサイズ調節が可能。 低身長の方でもフラットシューズで穿きやすい丈感です。 生地をたっぷりと使用しているのでウエストからの綺麗なフレアシルエットが魅力のひとつ。 オールシーズン穿ける素材で、春夏はブラウスやTシャツで 秋冬はファーコートやボアジャケットと合わせた大人かわいいスタイリングがおすすめです(*´꒳`*)【仕様】ファスナー：サイドファスナーウエスト：ボタンで調整可能（ゴム仕様ではありません）ポケット：なし 裏地：あり【素材】ポリエステル100%※検品は丁寧にしておりますが、見落としがある可能性もございます。お写真もご確認ください※撮影に使用しておりますバッグや小物類は含まれません※写真はなるべく実物の色味に近づくよう撮影しておりますが、光の当たり方や、お使いの端末の設定などによって写真と実物とで違って見えることもございます※商品の状態は主観になります中古となりますので、ご理解をいただける方に購入をお願いいたします※中古品、自宅保管品の為、古着特有の匂い、天然素材特有の匂いのある商品もございます※発送は、基本コンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で発送する予定でおります畳みジワはご容赦ください※ご不明点などございましたらお気軽にコメントくださいませ(^^)ご購入前に、プロフィールをご一読お願いいたしますカラー...グリーン柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋、冬