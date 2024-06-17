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フルラ【Furla】パイパー Sサイズ
商品番号 R84847356077
商品名

フルラ【Furla】パイパー Sサイズ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

⚠️土日限定で値下げします。フルラ【Furla】パイパーSサイズPIPERSDOMEFPI／BAHUFPIカラーNero（ブラック）サイズ約W26×H21.5×D10cmショルダーストラップ約90～108cm（取り外し可能）素材レザー仕様内側：ジップポケット×1外側：ジップポケット×1、オープンポケット×1、底鋲有りブランド【Furla（フルラ）】フルラは1927年にイタリア、ボローニャで創業。女性の社会進出が顕著になりはじめていた当時、働く女性たちに高品質で機能的な商品を提供することをポリシーとし、独自のアイテムを展開してきました。そのポリシーは現在も受け継がれ、自分らしさを表現したいスタイリッシュな女性たちに愛され、支持されています。カラー···ブラック
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