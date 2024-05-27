

エルメス 2023AW ガブロッシュ《ブリッド・ドゥ・ガラ・タータン》



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エルメス 2023AW ガブロッシュ ブリッドドゥガラタータンご覧いただきありがとうございます。人気のブリッドドゥガラのチェックです♡秋にピッタリでとても可愛いです♪購入先 国内直営店ブティック購入日 2023.9サイズ 45×45色 beigedore/craie/vertloden状態 新品未使用付属品 箱※お箱なしの場合、500円お値下げさせていただき、ゆうパケットのポスト投函にて発送させていただきます。※すり替え防止の為、返品交換は出来かねます。※購入時に目立つ傷や汚れがないか確認しておりますが、素人検品のため見落としがあるかもしれません。完璧なものをお求めの方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。※プロフィールを必ずご一読いただきますようお願い致します。#エルメスカレ#エルメスガブロッシュ#エルメスカレ45#エルメスブリッドドゥガラタータン#エルメスブリッドドゥガラ柄・デザイン...チェックカラー...ベージュ人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)