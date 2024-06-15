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HERMES　スカーフ　CHASSES EXOTIQUES　aq8360
商品番号 O43952841734
商品名

HERMES　スカーフ　CHASSES EXOTIQUES　aq8360
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMES　エルメス　スカーフ　カレ90　CHASSESEXOTIQUES（エキゾチック狩猟）　[サイズ]約W90×H90cm[素材]シルク100％[付属品]無し[色]ピンク[状態][A]《CHASSESEXOTIQUES（エキゾチック狩猟)》をテーマに美しくデザインされたカレ９０★　アフリカの大地で共存する姿・・・・《トラ・豹・亀・象・ピューマ・ライオン・ラクダ・馬・鹿・鳥etc》が描かれたサファリのようなデザイン★★眺めているだけでも繊細な技術や模様が楽しめるデザイン♪※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク人気モデル/スカーフ...HERMESカレ(正方形)
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