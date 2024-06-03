値下げ中！【COACH 】トートバッグ　水色　レザー　A4

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商品詳細
✩.*˚ご覧頂きありがとうございます✩.*˚サイズタテ28cmヨコ45cmマチ12cm持ち手 57cm色 写真1枚目の色が現物に1番近いです。ハンドル部分に劣化がありますが、汚れは無く綺麗です！✱24時間以内に発送します！✱写真をご確認の上、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。✱都合により、突然、出品を取り消す場合がございます。✱ご不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。✱プロフィールを確認の上、ご購入ください。カラー···ブルー柄/種類···レザー・スウェード系
http://narcologia.ru/goods/Stanford733673.html
http://narcologia.ru/goods/assessor74203.html
http://narcologia.ru/goods/flight997528.html
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