gradation dot ピアス　リプサリス

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商品詳細
花嫁に大人気のリプサリスのピアスです。シンプルで大人っぽい素敵なピアスだと思います！チェーン部分は取り外し可能な2wayとなっていて、シンプルなパールピアスとしても使えます。下向き防止のための大きめのキャッチとなってます。全長約9cm淡水パールピアス…14kgf定価12,100円披露宴のときに一度だけ1時間ほど着用しました！目立った傷等はありません。消毒済みです。#ripsalis#ピアス
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