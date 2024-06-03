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gradation dot ピアス　リプサリス
商品番号 Y27478726256
商品名

gradation dot ピアス　リプサリス
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

花嫁に大人気のリプサリスのピアスです。シンプルで大人っぽい素敵なピアスだと思います！チェーン部分は取り外し可能な2wayとなっていて、シンプルなパールピアスとしても使えます。下向き防止のための大きめのキャッチとなってます。全長約9cm淡水パールピアス…14kgf定価12,100円披露宴のときに一度だけ1時間ほど着用しました！目立った傷等はありません。消毒済みです。#ripsalis#ピアス
http://narcologia.ru/goods/septet873519.html
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