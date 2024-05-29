mystic シースルー シアー ブラウス タグ付き未使用

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即購入OK✩.*˚後ろ前どちらを前にしても着用いただける2wayブラウスです！質問等ございましたらお気軽にご連絡ください#miiiの洋服一覧♥ブランドmystic♥サイズfreesize実寸(平置き)着丈:約65cm身幅:約56cm肩幅:約55cm袖丈:約51cm☆多少の誤差はご了承くださいませ♥カラーくすみピンク♥新品未使用ダグ付き予備ボタン1つあり定価6490円♥メルカリ便でできる限り圧縮して発送させて頂きますご了承くださいませ#miiiの商品一覧はこちらテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル、韓国系素材···シフォン/チュール、シアー/シースルーmysticKastanewho'swhoChicoミスティックカスタネフーズフーチコくすみカラーオシャレブラウス楊柳秋服秋物おしゃれ女子古着古着女子