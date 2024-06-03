着物リメイク　大人のブラウス

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商品詳細
色···レッド袖丈···七分袖柄・デザイン···襟付き素材···シルク正絹小紋着物をリメイクしました。大人のブラウスになります。首に沿った小さな丸襟後ろ見頃のタックで、見た目よりゆったりと着られると思います。平置きサイズ着丈61身幅57肩幅21袖丈37袖口17古布の為、おりシワ 針穴があります。その他取り残しの糸見落としのシミ等があるかと思います。ご理解の上ご検討くださいませ♪ハンドメイドになります。完璧を求める方のご購入はご遠慮願います。返品には対応出来ませんのでご了承の程よろしくお願い致します。#大人のブラウス#着物リメイクブラウス#正絹ブラウス
http://narcologia.ru/goods/Lincoln106802.html
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