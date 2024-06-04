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未使用スナイデル　ハーフスリーブオーガンジーブラウス ドット
商品番号 B99437298707
商品名

未使用スナイデル　ハーフスリーブオーガンジーブラウス ドット
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのハーフスリーブオーガンジーブラウスです。タグ付き未使用ですので、キレイです。大人気だったドット柄のオーガンジーブラウスです。オーガンジーのふわっとした感じがとても品があってかわいいです♡Collar　ドットサイズ　フリー着丈　57㎝定価　12100円お値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/calling408550.html
http://narcologia.ru/goods/conception294457.html
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