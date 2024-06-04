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ロンハーマン-Ron Herman-ノースリーブブラウス
商品番号 I68344094252
商品名

ロンハーマン-Ron Herman-ノースリーブブラウス
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ネイビー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地色:ネイビー、紺参考価格:20,900円sサイズ身丈42身幅46胸元に切れ込みがあるデザインなのでゆったりと着れます。汚れや傷などございません。大切に保管していましたのでながく愛用して頂きたいです。#ロンハーマン#ノースリーブ#ノースリーブブラウス#ネイビー
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