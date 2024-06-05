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COMME des GARCONS GIRL ディズニー　ミッキー　Ｔシャツ
商品番号 D50035756213
商品名

COMME des GARCONS GIRL ディズニー　ミッキー　Ｔシャツ
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 1,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンガールＴシャツCOMMEdesGARCONS　GIRLディズニー　ミッキー水玉　ドット　ホワイト　赤　バイマでは25000円で販売されております。参考までに。サイズ　M身幅　45cm丈　56cm肩幅　36cm袖丈　17cm首まわり、全体的にきれいな状態です。後ろの左右表面に毛玉が若干あります。写真にてご確認くださいませ。柄・デザイン···ドットカラー···ホワイト
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