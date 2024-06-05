COMME des GARCONS GIRL ディズニー　ミッキー　Ｔシャツ

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商品詳細
コムデギャルソンガールＴシャツCOMMEdesGARCONS GIRLディズニー ミッキー水玉 ドット ホワイト 赤 バイマでは25000円で販売されております。参考までに。サイズ M身幅 45cm丈 56cm肩幅 36cm袖丈 17cm首まわり、全体的にきれいな状態です。後ろの左右表面に毛玉が若干あります。写真にてご確認くださいませ。柄・デザイン···ドットカラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/composite94254.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual196546.html
http://narcologia.ru/goods/stealth265976.html
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