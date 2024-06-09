インテレオンVMAX SR 公式スリーブ付

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インテレオンVMAXのSRです。素人目ですが特に目立った傷などはありません。ディスプレイ用のアクリル板に入っていますが、暗所で保存しており、日焼けなどはないかと思われます。ディスプレイ製品の説明書と立て掛け用の棒もございましたのでそちらも一緒にお送りします。インテレオン公式スリーブ未使用もセットになっています。ご不要の際は事前にお申し付けください。即購入可値下げ交渉考えておりません。ポケモンカードゲームインテレオンVMAX