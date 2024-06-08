美品マイケルコースMichael Kors七分袖トップス茶ブラウンジップアップ

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商品詳細
美品マイケルコースMichaelKors七分袖トップス茶ブラウンジップアップレディースF44★表記サイズ4（ M相当 ）寸法着丈 45㌢身幅 41㌢裄丈 29㌢切り替えなし 首から袖まで肩幅 00㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー 茶商品の状態 B状態:S 新品未使用状態:A 未使用に近い 数回程度の綺麗な状態です。状態:B 多少使用感あり 特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C 中古品 多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品 傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E ジャンク品 ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
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