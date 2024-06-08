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美品マイケルコースMichael Kors七分袖トップス茶ブラウンジップアップ
商品番号 O99707083330
商品名

美品マイケルコースMichael Kors七分袖トップス茶ブラウンジップアップ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品マイケルコースMichaelKors七分袖トップス茶ブラウンジップアップレディースF44★表記サイズ4（　M相当　）寸法着丈　　45㌢身幅　　41㌢裄丈　　29㌢切り替えなし　首から袖まで肩幅　　00㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー　　茶商品の状態　　B状態:S　新品未使用状態:A　未使用に近い　数回程度の綺麗な状態です。状態:B　多少使用感あり　特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C　中古品　多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品　傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E　ジャンク品　ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
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