美品✨ Leilian チェーン柄 ノースリーブ ブラウス シャツ 金ボタン 7

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【商品名】 美品✨Leilianチェーン柄ノースリーブブラウスシャツ金ボタン7薄手【ブランド・メーカー】 Leilian レリアン【表示サイズ】 7 ※実寸をご確認ください （トルソー：9号）【カラー】 ブラック ゴールド チェーン柄ーーーーーーーー人気ブランドレリアンのブラウスです(^^♪ブラックベースに派手すぎないゴールドカラーのチェーン柄が、お洒落でどこかレトロ感も感じる一着です✨薄手でさらっとしていて、持ち運びも楽ちんです(^^♪#古着_RECRO↑クリックしてその他おしゃれなアイテムもチェック！ーーーーー【状態】美品✨【サイズ】（平置き：cm）肩幅：36身幅：46着丈：61※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。#古着_RECRO#RECROのトップス一覧#古着屋Yu_フォロー割実施中#Yuのトップス一覧■返品、交換について中古品のため、商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。#メルカリ優良出品者アイテムまとめ23083005DJA袖丈...袖なし