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30 MONTAIGNE ミッツァ スカーフ
商品番号 L64973277191
商品名

30 MONTAIGNE ミッツァ スカーフ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袋の底に証明書があったので記載しました※5枚目先日買物に行った際に購入して頂きました。付属品は出てきた証明書のみです！DIORディオールミッツア30MONTAIGNEミッツァスカーフシルクツイル商品番号:15MON106I601_C089全て店舗購入正規品です
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