DIANA ダイアナ 2WAY ナイロン キルティング ショルダー

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素材‥ナイロン色‥グレーキルティング加工のナイロンバッグ。3箇所に収納できます。中がブルーでかわいいです。プレゼントでいただきましたが旅行の時にしか使用していないため、使用回数は6回ほどです。新しいバックを購入したため出品します。箱はつきません。写真に写ってるもののみです。全体的に綺麗だと思いますが素人検品のため、完璧を求める方はご遠慮ください。サイズ:縦24mm横330mmマチ180mm