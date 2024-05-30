チャールズアンドキース /ドローストリング ホーボーバッグ

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商品詳細
定価 12900円2022年購入大人気のドローストリングホーボーバッグです！500mlのペットボトルをいれてもかなり余裕がありたくさん入ります^^肩がけ用のストラップもついているので2way可能色の感じは3.4枚目の写真が一番近いです。
http://narcologia.ru/goods/smear757704.html
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