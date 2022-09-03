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k18YG シトリンハートシェープ8カラットペンダントトップ
商品番号 X42346757916
商品名

k18YG シトリンハートシェープ8カラットペンダントトップ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K18(18金)カラー···ゴールドk18YGシトリンハートシェープ8カラット　ペンダントトップ1年前に70000円で購入しましたが使用する機会が無く出品しました　8カラットと　大きく可愛いです　ハート型もレアです#18金　#ハートシェープ#8カラット#ペンダントトップ
http://narcologia.ru/goods/slide882487.html
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