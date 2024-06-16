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B5可 極美品 TORY BURCH ナイロン レザー ショルダーバッグ 黒
商品番号 J88474840416
商品名

B5可 極美品 TORY BURCH ナイロン レザー ショルダーバッグ 黒
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

概要欄○アイテムTORYBURCHトリーバーチショルダーバッグクロスボディ斜め掛け肩がけポシェットショルダーウォレットコンパクト取り外し可能キャンバスナイロンロゴレザーブラック黒レディースデートお出かけ人気ヴィンテージ、ビンテージ　vintage○サイズタテ27cmヨコ30cmマチ6cmショルダー紐96～116cm平置き実寸。着画はお断り致します。○状態目立った傷や汚れ等なく極美品です✨️これから長い間お使いいただける商品になっております。あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細大人気ブランドトリーバーチのショルダーバッグになります✨️見た目も落ち着いており、容量も長財布、500mlのペットボトル程度であればすっぽりと入り、デザイン実用性両方を兼ね備えております✨️ぜひこの機会にいかがでしょうか？○カラーブラック黒○素材ナイロンキャンバス○購入元大手リサイクルショップオークションストア鑑定済み正規品になります✨○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···ブラック123.3335
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