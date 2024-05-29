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【STUDIOUS/ステュディオス】パネルヘムシャツワンピース
商品番号 W16485388036
商品名

【STUDIOUS/ステュディオス】パネルヘムシャツワンピース
ブランド名 ステュディオス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STUDIOUSのワンピースです。シワになりにくく、ホームクリーニングできます。●定価19,800円●サイズ：タグ表記1サイズ着丈124cmバスト91cm●素材：キュプラ58%綿42%●状態：1度だけ着用しましたがクリーニング済みで汚れ、ほつれなどはありません。●その他、注意事項：自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。スクエアスリーブ風のデザインがとてもかわいいのですが、出品者にはかわいすぎたので、素敵に着ていただける方にお譲りできればと思います！お値下げ交渉など、お気軽にメッセージください。よろしくお願いいたします。
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