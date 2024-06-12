華麗なロゴ・パッチ★RED VALENTINO★ホワイト・ジーンズ　２６

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商品詳細
●華麗なパッチのジーンズでございます。お色はホワイト、ベルボトムのスタイル、少しストレッチいたします。サイズは２６インチ。使用感少なく良好でございます。●サイズ ：２６インチ （平置き採寸cm）ウエスト：３４ ヒップ：４２ 股上：２２/３１ 股下：８４ 渡り：２５（股下で計測） 裾巾：２７ ★ご愛用のジーンズを平置きにして採寸比較してみてください。●裏地 ・・・・・●クロージャー ジップ ●カラー :ホワイト●状態 ： Ａ Ｎ：新品タグ付き Ｓ：新品ダグなし、新品同様 Ａ：美品、 Ｂ：少し使用感はありますが普通につかえる Ｃ：使用感があり、気にならない方へ●素材 コットン・エラステン
http://narcologia.ru/goods/reflector71964.html
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