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華麗なロゴ・パッチ★RED VALENTINO★ホワイト・ジーンズ　２６
商品番号 S48475403754
商品名

華麗なロゴ・パッチ★RED VALENTINO★ホワイト・ジーンズ　２６
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●華麗なパッチのジーンズでございます。お色はホワイト、ベルボトムのスタイル、少しストレッチいたします。サイズは２６インチ。使用感少なく良好でございます。●サイズ　　　：２６インチ　（平置き採寸cm）ウエスト：３４　　　　　　　　　ヒップ：４２　　　　　　　　　　　股上：２２/３１　　　　　　　　　　　股下：８４　　　　　　　　　　　渡り：２５（股下で計測）　　　　　　　　　裾巾：２７　★ご愛用のジーンズを平置きにして採寸比較してみてください。●裏地　　　　　　・・・・・●クロージャー　　ジップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●カラー　　:ホワイト●状態　　　：　Ａ　　　　　　Ｎ：新品タグ付き　　　　　　Ｓ：新品ダグなし、新品同様　　　　　　Ａ：美品、　　　　　　Ｂ：少し使用感はありますが普通につかえる　　　　　　Ｃ：使用感があり、気にならない方へ●素材　　　　コットン・エラステン
http://narcologia.ru/goods/reflector71964.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture568441.html
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