ほぼ未使用★ゲラルディーニ　ミニショルダー　ハンドバッグ　ブラック　グレー

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商品詳細
★コメントなしの購入OK！★24時間以内に発送いたします★希望価格がある方はコメントください♪ゲラルディーニのハンドバッグ／ショルダーバッグです。２wayになっており、ストラップを折りたためばハンドバッグ、伸ばせば肩掛けできる長さになります♪大きさは長財布や携帯、350mlペットボトルが収まるかわいいサイズです。●素材：ソフティ●カラー：ブラック×グレー(艶なし)●サイズ（約）：横27cm、縦 15cm、厚み(マチ)9.5cm持ち手高さ(折り畳み時約）…11cm、伸ばしてショルダーにした時…61cm ●購入先：アパレルリユースショップ●商品状態：かなり状態のいいバッグ3回使っただけなので綺麗で使用感もあまりないです。●発送方法プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をして、1日以内に宅急便で発送致します。顔が見えなくても、気持ちのよいお取り引きができたら嬉しいです(*^^*)
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