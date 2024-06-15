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pinnap Tシャツ ストリート ガール
商品番号 A27574681647
商品名

pinnap Tシャツ ストリート ガール
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年6月に原宿のpinnapで購入した古着のTシャツになります。ヴィンテージですが状態はよいほうなので、まだまだ着ていただけるアイテムですよ。サイズ平置き採寸したところ着丈63cm肩幅44cm※多少の誤差はご了承ください定価8600円pinnapatmosアトモスピンクヒステリックグラマーxgirlFALINEvintageヴィンテージ古着海外ストリートストリートファッションy2k原宿袖丈···半袖柄・デザイン···その他
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