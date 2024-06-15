pinnap Tシャツ ストリート ガール

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2023年6月に原宿のpinnapで購入した古着のTシャツになります。ヴィンテージですが状態はよいほうなので、まだまだ着ていただけるアイテムですよ。サイズ平置き採寸したところ着丈63cm肩幅44cm※多少の誤差はご了承ください定価8600円pinnapatmosアトモスピンクヒステリックグラマーxgirlFALINEvintageヴィンテージ古着海外ストリートストリートファッションy2k原宿袖丈···半袖柄・デザイン···その他