SEE BY CHLOE キャミソール

カラー···グレー(光沢のあるグレー)柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、秋、冬両サイドにポケットが付いています。肩のボタンが2個あるので、長さの調整ができます。左サイドにチャックがあるので、着脱も楽かと思います。サイズ 36(Sサイズくらい) 丈・・約59cmから60cm(ボタンで調整) 身幅・・約39cm〜40cmくらいです。少し胸の辺りから切り替えになってAラインになります。何回か着用しています。畳んで保管してたためシワがあります。



