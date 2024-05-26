THE NORTH FACE Flash dry zip up 速乾 防臭 登山

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商品詳細
THENORTHFACEレディースSサイズ半袖フラッシュドライライトジップアップシャツ速乾性、静電ケア設計、長時間登山でもポリジンで防臭！身幅脇下で約44.5cm✖️2着丈約57cmタグにはバスト80〜88身長155〜165と記載されています。登山やトレッキングは、汗冷えや汗の匂いが気になるものです。登山時に2〜3枚色違いを持参しましたが、こちらは未使用のままです。zipupは、脱ぎ着がしやすいので人気です。季節によってはサイズが欠品していることもありますので是非どうぞ。正規品定価5800円税込6380円のお品です。お店とは違い、自宅保管となりますので、その点はご了承下さいませ。カラー···ワイルドアスターピンク
http://narcologia.ru/goods/Taipei316571.html
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