フィント　ストライプ　ブラウス

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商品詳細
Fi.n.tのブラウスで、透け感のあるとっても可愛いデザインです。リボンは取り外せます。ボタンを１つ無くしてしまい、別なボタンに付け替えてあります。写真でご確認ください。気にならない方、気に入ってくださる方に着ていただきたく出品しました。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏サイズ表記…フリーサイズ
http://narcologia.ru/goods/insignificant497082.html
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