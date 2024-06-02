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フィント　ストライプ　ブラウス
商品番号 K62291637020
商品名

フィント　ストライプ　ブラウス
ブランド名 フィント
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Fi.n.tのブラウスで、透け感のあるとっても可愛いデザインです。リボンは取り外せます。ボタンを１つ無くしてしまい、別なボタンに付け替えてあります。写真でご確認ください。気にならない方、気に入ってくださる方に着ていただきたく出品しました。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏サイズ表記…フリーサイズ
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