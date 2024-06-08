バーバリー レディース Sサイズ ブラウス 長袖シャツ ノバチェック ベージュ

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商品詳細
商品:バーバリーロンドンベージュノバチェックバーバリーチェックBurberrysBURBERRYLONDONサイズ:Sサイズ素材:コットンカラー:ベージュ柄・デザイン:チェック袖丈:長袖バーバリーのスタンダードなチェック柄で、時代に左右されない定番デザイン。薄いベージュの長袖シャツなので、これからの季節に使用できる１枚としていかがでしょうか。数年前に着用していましたが、タンスに入れたままになっていたので、着て頂ける方にお譲りします。シャツ全体に目立った汚れやキズはなく、首や脇回りの汗ジミ、袖のスレも感じません。素材の特性上、シワはあります。出品前に改めて洗濯、アイロンしました(^-^)家にタバコを吸うものはいません。一度人の手に渡り使用していた品ですので、使用感やダメージ、住宅保管による経年劣化やキズ、輸送時に発送する折りジワや損傷などを気にされる場合は、購入ご遠慮願います。販売済でなければ、他の出品商品とまとめて発送も可能です。購入前に、お問い合わせ・ご要望あれば、お気軽にご連絡下さい。
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