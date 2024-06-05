レディーストップスピンク袖なしレディースズボンサイズM ナチュラルビューティー

カラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏#ナチュラルビューティーベイシック上下セット4年ほど前に購入しましたズボン、トップス共にサイズMですそんなに着用していないので比較的綺麗だとは思いますが、中古ご理解いただける方のみのご購入お願い致します(*´-`)#袖なし#トップス#ピンク



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