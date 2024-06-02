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- セイモアダンカンピックアップ SJB-1とSPB-1のPJ配列
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商品詳細
2000年ESPフォレストの純正ピックアップの販売になります。フロント、PBリアJBを新しいピックアップ載せ替えの為今回の販売にいたりました。セイモアダンカンピックアップのSJB-1とSPB-1のPJ配列、ESPCI-R-02アクティブ回路を内蔵していました。#ESP#forest#フォレスト
http://narcologia.ru/goods/providence744194.html
http://narcologia.ru/goods/rouge77610.html
http://narcologia.ru/goods/plaque753307.html
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