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セイモアダンカンピックアップ　SJB-1とSPB-1のPJ配列
商品番号 E39828714269
商品名

セイモアダンカンピックアップ　SJB-1とSPB-1のPJ配列
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2000年ESPフォレストの純正ピックアップの販売になります。フロント、PBリアJBを新しいピックアップ載せ替えの為今回の販売にいたりました。セイモアダンカンピックアップのSJB-1とSPB-1のPJ配列、ESPCI-R-02アクティブ回路を内蔵していました。#ESP#forest#フォレスト
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