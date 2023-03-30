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スカルキャミ
商品番号 G84828417978
商品名

スカルキャミ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,887 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ着丈：約59.5cm身幅：約39.5cmカラーブラック素材ポリエステル100％肩紐調整不可古い商品ですが、着用回数も少なく目立った傷や汚れありません。まだまだ着用していただけます。
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