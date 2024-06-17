Spick and Span スピックアンドスパン　オックスシャツワンピース

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3年ほど前に購入した3回ほど着用してその後はクローゼットに保管しておりました。出番がないため出品いたします。目立った汚れや傷はありません。商品説明滑らかな肌触りの80/2オックス織素材に、オイリングワッシャー加工を入れたシャツワンピース。くたっとした風合いと軽いぬめりのあるタッチで別注仕上げを入れた大人っぽい表情が特徴。前身頃の方が短いので、パンツと合わせて長袖の腕をまくって頂けば、こなれ感が出て素敵だと思います。シンプル＆ナチュラルな飽きのこない１着です。両サイドポケットあり。裏地はありません。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬