

美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖



美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖 美品♪ローレンラルフローレン エンブレムロンドン ストライプシャツ 長袖

⭐︎フォローで100円OFF⭐︎ローレンラルフローレンLAURENRALPHLAUREN長袖シャツコットンストライプゆったり赤×白エンブレムワッペン刺繍人気のロンドンストライプシャツです♪胸元には豪華なエンブレム刺繍つき。肌触りの良い生地感で、着丈も長すぎないスッキリとした着丈ですので一枚で軽く羽織っていただくだけでとても素敵です♡【サイズ】M着丈69㎝身幅52㎝肩幅43㎝袖丈59㎝※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください#つのちゃんのシャツシリーズ【素材】コットン 100%⭐︎即購入OKです⭐︎ペット等は飼っておらず暗所で丁寧に保管していますが、中古品になりますので（未使用品でも）ご理解いただける方の購入をお願いします（;;）また傷や汚れもよくチェックしておりますが素人目なので神経質な方はご遠慮ください。また梱包はしっかりいたしまして24時間以内には発送いたします(o^^o)フォローしていただいたら・1点100円OFF・2点おまとめ購入で合計から300円OFF・3点以上おまとめ購入で合計から500円OFFリピーター様限定お値引き・3000円以上の商品→200円OFF・5000円以上の商品→300円OFF・10000円以上の商品→500円OFF・20000円以上の商品→1000円OFFですので購入前にコメントにて教えてください＾＾※コメント無しで購入された場合リピーター様でも表記のお値段での販売になります(\u003e_\u003c)【商品についてのお問い合わせ】着用頻度や購入時期についての質問には基本的にお答えできかねます。出品数が多い為、全てを正確に把握することができませんので予めご了承くださいませ。サイズ感やその他確認したいことがありましたらお気軽にコメントください♪追加のお写真なども撮りますのでよろしくお願いします！お値引き交渉は常識の範囲内でお願い致します(*_*)2309048