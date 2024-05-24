【新品タグ付き】ザノースフェイス Tシャツ　ビームスワンピース2点

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yuriko様専用☆【新品 タグ付き】 ザノースフェイス Tシャツ☆ビームス ワンピース ☆画像が全てになります。☆今年の5月に購入しましたが、着る機会がなくなったため、どなたか気にいっていただける方、宜しくお願い致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏