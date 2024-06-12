極希少】 エルメス カレ90 世界の中心軸 AXIS MUNDI 白 植物 鳥 ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。値下げ交渉や気になることがあれば、コメント欄より質問してください。即購入OKです。購入先は、ブランド質屋店です。エルメスのカレ90世界の中心軸です。白色のお色味はなかなか出品されないので、大変貴重です。スカーフもパリッとハリがあります。◎商品内容◎HERMESエルメスカレ90世界の中心軸AXISMUNDI白動物植物木◎カラー◎白色◎サイズ◎カレ90（90×90）◎状態◎スカーフの生地もパリッとハリがあります。一部汚れがありますが、近くでよく見ないと分かりません。(写真9枚目掲載)その他、多少の折りたたみジワがありますが、目立った汚れなどはありません。※自宅保管の為、細かなシミや糸つりなどがあるかもしれません。神経質な方のご購入はお控え下さい。◎付属品◎なし※箱をご希望の方は+1000円でお付けしますので、購入前にコメント下さい。
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