葛葉 にじさんじ 誕生日グッズ セット

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商品詳細
にじさんじ葛葉誕生日グッズ2022フルセット【セット】◆誕生日グッズフルセット◆・キャンバスパネル・ブロマイド付きアクリルフォトフレーム・メタルチャーム・缶バッジ2種セット【商品詳細】≪キャンバスパネル≫素材：キャンバス地、木サイズ：約縦273mm×横190mm×厚さ17mm≪ブロマイド付きアクリルフォトフレーム≫（複製直筆サイン・メッセージ入り）素材：アクリル、鉄、紙フォトフレームサイズ：約H170mm×W130mmブロマイドサイズ：約H127mm×W89mm≪メタルチャーム≫サイズ：直径40mm≪缶バッジ2種セット≫サイズ：約56mm、約75mm※ボイスと壁紙は付きません。バラ売り不可即購入可能です。にじさんじ葛葉誕生日グッズバースデーキャンバスパネルアクリルフォトフレーム缶バッジメタルチャーム
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