ChristianDiorウールストール

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素材...ウール（100%）サイズ…約165×80cm程です。 特に目立った損傷や汚れはありませんが長期自宅保管品ですので神経質な方や完璧をお求めの方は購入をお控え下さい。大丈夫な方のみご検討下さい。