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ChristianDiorウールストール
商品番号 E86201787082
商品名

ChristianDiorウールストール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ウール（100%）サイズ…約165×80cm程です。　　特に目立った損傷や汚れはありませんが長期自宅保管品ですので神経質な方や完璧をお求めの方は購入をお控え下さい。大丈夫な方のみご検討下さい。
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