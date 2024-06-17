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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♡VIVAYOUのハンドバックです♡紺×ピンクの組み合わせが可愛いデザインのバックです♡送料手数料考えてのお値段設定ですのでお値下げ出来ませんのでよろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)サマンサタバサRadyミシェルマカロンGRLリップサービスriendaDURAS好きの方にオススメです♡#VIVAYOU#パイソン柄#ハンドバッグ
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