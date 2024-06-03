【新品】DRIFTER/ドリフター《ショルダーバッグ》ジャーナルスタンダード

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【ブランド】DRIFTER/JOURNALSTANDARD【商品名】ショルダーバッグ【カラー】BLACK【サイズ】FREE《幅17高さ17.5マチ7》【商品詳細】Drifter×ジャーナルスタンダード別注ショルダーバッグです☆JOURNALSTANDARDがデザインとカラーを1から別注した他では手に入らないこだわりのバック。コンパクトなサイズ感ながら容量も入り、見た目以上に軽量、背面外側のポケットも嬉しいポイントです◎いつものコーディネートにしっくり馴染むブラックは、デイリー使いに丁度良いです☆***************************************************先日、気に入って購入しましたが、同じ様なデザインの物を持っているため出品します。新品未使用タグ付きです☆1週間前に届いて一度も袋から出しておらず、購入してそのままの状態です。定価 6.050円使って頂ける方がいらっしゃいましたら、是非★※こちらの商品は新品未使用ですが自宅保存のため、ご理解頂ける方のみ購入をお願い致します。SHIPSIENABEAMS/snidel/JILLSTUART/アーバンリサーチ/ロンハーマン/アバハウス/ジャスグリッティー/リランドチュール/マイストラーダ/ストロベリーフィールズ/ユナイテッドアローズ/UNITEDARROWS/LOWRYSFARM/ZARA/ジーナシス/JEANASIS/ローリーズファーム/ザラ/UNIQLO