【美品】GOOD ROCK SPEEDニルヴァーナ　ロックTシャツバンドTシャツ

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値下げ不可 人気バンド「NIRVANA・ニルバーナ」のプリントTシャツ・ハーフスリーブ・ロゴ＆フォトプリント・ユーズド感のある風合いサイズ★M身幅57肩幅52着丈71 ユニセックス２回短時間着用の美品になります。もともとヴィンテージ感のあるカットソーです古着感のある加工（色落ちやダメージ風）されていますので、色落ち色褪せ、使用感等ご了承いただきたいです。中古品にはなりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。スタッフレビューヴィンテージライクな風合いのフォトプリントTシャツ。お尻が隠れる丈感のスタンダードなシルエットでデイリーに取り入れやすいデザインです。パンツはもちろん、スカートと合わせればレディ感をMIXしたコーディネートも楽しめます。GOODROCKSPEEDのロックTシリーズイギリスを代表するロックバンド「QUEEN/クイーン」のTシャツ。ボディは顔料染をしており、ユーズドライクな色落ち感を表現。ビンテージ感あふれる雰囲気を出した1枚。IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANEグッドロックスピードGOODROCKSPEED