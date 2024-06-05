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【美品】GOOD ROCK SPEEDニルヴァーナ　ロックTシャツバンドTシャツ
商品番号 T24309275642
商品名

【美品】GOOD ROCK SPEEDニルヴァーナ　ロックTシャツバンドTシャツ
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可　人気バンド「NIRVANA・ニルバーナ」のプリントTシャツ・ハーフスリーブ・ロゴ＆フォトプリント・ユーズド感のある風合いサイズ★M身幅57肩幅52着丈71　ユニセックス２回短時間着用の美品になります。もともとヴィンテージ感のあるカットソーです古着感のある加工（色落ちやダメージ風）されていますので、色落ち色褪せ、使用感等ご了承いただきたいです。中古品にはなりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。スタッフレビューヴィンテージライクな風合いのフォトプリントTシャツ。お尻が隠れる丈感のスタンダードなシルエットでデイリーに取り入れやすいデザインです。パンツはもちろん、スカートと合わせればレディ感をMIXしたコーディネートも楽しめます。GOODROCKSPEEDのロックTシリーズイギリスを代表するロックバンド「QUEEN/クイーン」のTシャツ。ボディは顔料染をしており、ユーズドライクな色落ち感を表現。ビンテージ感あふれる雰囲気を出した1枚。IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANEグッドロックスピードGOODROCKSPEED
http://narcologia.ru/goods/Adder980675.html
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